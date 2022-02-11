ОКР пообещал сделать все, чтобы защитить золото российских фигуристов на Олимпиаде

Все допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, взятые после 25 декабря 2021 года, дали отрицательный результат. Олимпийский комитет России сделает все для защиты золотой медали фигуристов в командном турнире на ОИ-2022, заявили на сайте ОКР.

В ОКР отметили, что все допинг-пробы Валиевой после 25 декабря, в том числе взятые после чемпионата Европы в январе и во время Олимпийских игр в Пекине, были отрицательные.

«С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру», — говорится в заявлении.

В ОКР добавили, что принимают все меры для того, чтобы защитить права и интересы российских спортсменов и сохранить золотую модель, завоеванную фигуристами в командном турнире на Играх.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее подтвердило, что церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию перенесли из-за положительного результата допинг-пробы Валиевой за 25 декабря 2021 года, в которой обнаружили триметазидин. Позже в МОК сообщили, что подали в САS апелляцию на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой от личных соревнований на Олимпиаде.