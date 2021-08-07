ОКР подаст обращение на разбор судейства после второго места Авериной

Олимпийский комитет России (ОКР) собирается обратиться в международную федерацию после турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Об этом рассказал глава комитета Станислав Поздняков.

По данным газеты «Известия», комитет планирует добиться разбора судейства после проигрыша гимнастки Дины Авериной. Она занял второй место, уступив спорстменке из Израиля Лине Ашрам.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила мнение, что судейство в финале турнира было вопиющей несправедливостью. По ее словам, этот олимпийский финал в индивидуальном многоборье — позор художественной гимнастики.

Заслуженный тренер России Инна Быстрова согласилась с этим мнением. Она уверена, что Аверина прошла все свои выступления ровно, без грубых ошибок. Это решение судей — большая трагедия.

Собеседница отметила, что несправедливое решение судей уже не получится оспорить. По словам Быстровой, лучше гимнасток, чем сестры Аверины, в мире сейчас нет.