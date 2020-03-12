Огонь Олимпиады-2020 зажгли в Древней Олимпии

На территории Древней Олимпии зажгли Олимпийский огонь для Игр, которые в 2020 году примет Токио. Посмотреть на торжественную церемонию вживую удалось ограниченному числу приглашенных.

На мероприятии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие официальные зрители. Простых зрителей на него не пустили в целях профилактики распространения коронавируса. Трансляцию церемонии вел в Twitter оргкомитет Олимпиады в Токио.

Пламя на алтаре древнегреческого храма Геры зажгла актриса Ксанти Георгиу, исполнившая роль верховной жрицы.

Присутствующим показали представление, в котором реконструировали древний обряд, добавив в него несколько современных элементов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что гости и участники мероприятия не стали надевать медицинские маски. Обмениваться рукопожатиями они, впрочем, не спешили.

В пресс-службе Национального олимпийского комитета Греции ранее заявили, что на церемонию пригласили всего около 100 человек. Приемы для ВИП-гостей отменили, число аккредитаций сократили, а на репетицию тоже не пускали зрителей.

После зажжения огня его пронесут по территории Греции и 19 марта передадут организаторам Олимпиады-2020 на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.