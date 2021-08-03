Один из ведущих российских легкоатлетов снялся с Олимпиады перед забегом

Российский бегун Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио. Он снялся перед соревнованием из-за травмы.

Во вторник, 3 августа, он должен был принять участие в третьем квалификационном забеге, но не вышел на старт. Во время разминки он испытал резкую боль в районе ахилла левой ноги, сообщили РИА «Новости» в федерации.

«Насколько серьезна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Сегодня он разминался на стадионе, все было в порядке, когда это произошло», — рассказал тренер Шубенкова Сергей Клевцов РИА «Новости».

Тренер добавил, что у спортсмена давно были проблемы с ахиллом, но перед Олимпиадой он не беспокоил.

Российского бегуна допустили до Олимпиады в последний момент, после того, как его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. В январе в западных СМИ появилась информация, что спортсмен нарушил допинговые правила, употребляя фуросемид, и получил положительный результат допинг-теста. Бегун назвал эти обвинения «наглой клеветой». В конце июня Независимая организация по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике отказалась от своих претензий.

Сергей Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

На Олимпиаде в Токио Россия представлена всего 10 легкоатлетами из-за допинговых скандалов. Ранее с соревнований снялась прыгунья в длину Дарья Клишина, которая во время одной из попыток получила травму. Ее увезли со стадиона на инвалидной коляске.