«Обидно и несправедливо»: Плющенко поддержал российских гимнасток после скандала на Олимпиаде

Фигурист Евгений Плющенко поддержал российских фигуристок после скандала на Олимпийских играх. Он заявил, что Дина и Арина Аверины являются чемпионками для всего мира.

«Больно, обидно и несправедливо! Я проходил это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх. Серебро, которое стало для меня дороже золота. Идешь к каждой Олимпиаде четыре года, а потом вот так. <…> Дина и Арина, для всего мира вы чемпионки», — написал Плющенко в Instagram.

Он добавил, что Россия и другие страны знают, что именно россйиские гимнастки были лучшими на международном первенстве. Фигурист подчеркнул, что история девушек сделает их сильнее и останется в памяти мирового спорта, в сердцах болельщиков и ценителей художественной гимнастики.

Гимнастка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде. Она уступила спортсменке из Израиля Линой Ашрам, уронившей ленту в последнем выступлении. Олимпийский комитет России (ОКР) уже направил запрос руководству Международной федерации гимнастики (FIG).