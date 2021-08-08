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    08 августа 2021, 04:57

    «Обидно и несправедливо»: Плющенко поддержал российских гимнасток после скандала на Олимпиаде

    Дарья Бунякова

    Фигурист Евгений Плющенко поддержал российских фигуристок после скандала на Олимпийских играх. Он заявил, что Дина и Арина Аверины являются чемпионками для всего мира.

    «Обидно и несправедливо»: Плющенко поддержал российских гимнасток после скандала на Олимпиаде

    «Больно, обидно и несправедливо! Я проходил это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх. Серебро, которое стало для меня дороже золота. Идешь к каждой Олимпиаде четыре года, а потом вот так. <…> Дина и Арина, для всего мира вы чемпионки», — написал Плющенко в Instagram.

    Он добавил, что Россия и другие страны знают, что именно россйиские гимнастки были лучшими на международном первенстве. Фигурист подчеркнул, что история девушек сделает их сильнее и останется в памяти мирового спорта, в сердцах болельщиков и ценителей художественной гимнастики.

    Гимнастка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде. Она уступила спортсменке из Израиля Линой Ашрам, уронившей ленту в последнем выступлении. Олимпийский комитет России (ОКР) уже направил запрос руководству Международной федерации гимнастики (FIG).