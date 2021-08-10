Тренер боксера-олимпийца Батыргазиева рассказал о подготовке к Играм-2020

Спортсмен Альберт Батыргазиев завоевал на Олимпийских играх в Токио первое и единственное золото по боксу среди россиян. Его тренер, вице-президент Удмуртской федерации бокса Сергей Стрелков рассказал об успехах Батыргазиева, передалиIZHLIFE.

«Впервые я заметил Альберта в 2017 году на чемпионате России в Грозном. Тогда ему было 18 лет, это был его первый чемпионат и первая победа. В бокс он пришел из кикбоксинга за год до этого. А сейчас он уже мастер спорта России международного класса и четырехкратный чемпион России в любительском боксе», — рассказал тренер.

По его словам, Батыргазиев с самого начала подавал надежды. Его отличала особая манера ведения боя. По его словам, спортсмен хорошо чувствует соперника и хорошо ориентируется на местности.

По словам Стрелкова, во время тренировок пришлось скорректировать «европейскую» манеру ведения боя. Особо активные тренировки проходили после чемпионата мира в 2019 году.

«При подготовке к Олимпиаде мы рассматривали всех возможных соперников и анализировали их тактику, делали пометки, как с кем боксировать, и подробно обсуждали это со спортсменом — перед каждым боем индивидуально», — отметил тренер.