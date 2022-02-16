NYT: сразу три препарата для сердца нашли в допинг-пробе Камилы Валиевой

Три препарата обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. В список запрещенных входит только один из них, а вместе они могут повышать выносливость.

Результат исследования показал наличие триметазидина, L-карнитина и гипоксена. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американское антидопинговое агентство (USADA).

Исполнительный директор USADA Трэвис Тайгарт отметил, что в тройной комбинации запрещенным является только триметазидин.

«Два из них разрешены», — пояснил он, подразумевая гипоксен и L-карнитин.

В материале указано, что Валиева указала эти препараты в форме допинг-контроля.

Тайгарт добавил, что подобная комбинация, возможно, направлена на «повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода».

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля заявило, что во взятом в декабре у Валиевой анализе нашли триметазидин. Спортсменку отстранили от соревнований, но фигуристка обжаловала это решение.

МОК, WADA и ISU подали апелляцию в Спортивный арбитраж, но CAS отклонил их требования. Валиеву допустили к дальнейшему участию в Олимпиаде. После короткой программы 15-летняя фигуристка заняла первое место. Ее выступление уже принялись критиковать.