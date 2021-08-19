Новый вид спорта добавили в программу Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) добавил в программу Игр в Париже, которые пройдут в 2024 году, соревнования по брейк-дансу. Об этом сообщил сайт оргкомитета Олимпиады в столице Франции.

По данным сайта, в одиночных соревнованиях по брейк-дансу будут участвовать 16 мужчин и 16 женщин. Они должны будут показать судьям и зрителям комбинации силовых движений, которые используют в этом виде спортивных танцев. Также организаторы включили в программу турнира соревнования по скейтбордингу, серфингу и спортивному скалолазанию. Эти дисциплины впервые опробовали во время прошедших Игр в Токио. Из списка олимпийских видов спорта исключили карате.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, с 26 июля по 11 августа.

В этом году российские олимпийцы привезли с Игр в столице Японии 71 награду. В копилке сборной 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Спортсмены из России выступали на соревнованиях в Токио под флагом ОКР. Японская пресса опубликовала несколько материалов, посвященных чествованию олимпийских медалистов на Красной площади. Читатели высоко оценили выступление россиян на Олимпиаде и назвали его достойным.