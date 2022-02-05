Новых случаев COVID-19 не выявили в российской команде после открытия Олимпиады

После церемонии открытия Олимпиады среди членов российской делегации не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Церемония прошла накануне на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

В церемонии принимали участие 80 членов российской делегации. В опештабе команды рассказали, что 5 февраля после ПЦТ-тестирования новых случаев заболевания ковидом среди них не обнаружили, сообщил ТАСС.

Ранее в оргкомитете Игр заявили, что после сдачи ПЦТ-тестов в аэропорту и отеле Олимпийской деревни зафиксировали 25 заражений коронавирусом среди атлетов и официальных лиц и еще 20 — среди представителей заинтересованных сторон.

Накануне российский бобслеист Алексей Лаптев сообщил, что вся сборная России по бобслею не пошла на церемонию открытия ОИ чтобы избежать заражения, написал «Чемпионат.com».

«Конечно, хотелось бы посетить церемонию, <…> но в таких ковидных условиях лучше посмотреть в режиме онлайн», — сказал он.

Не участвовали в параде спортсменов на церемонии открытия и российские фигуристы, сообщал RT.

Олимпийские игры завершатся Пекине 20 февраля. Всего на ОИ разыграют 109 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах.