Новые случаи заболевания COVID-19 обнаружили на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть и персонал, и спортсмены.

О новых случаях заболевания сказано в ежедневном отчете оргкомитета «Токио-2020», опубликованном на официальном сайте Олимпиады.

Среди заболевших три спортсмена, но имена их, из каких они стран и в каком виде спорта соревнуются, не уточнили.

Всего за время проведения Олимпиады-2020 в Токио общее число выявленных случаев среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 225.

Ранее профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Международной федерации тропической медицины рассказал, что увеличение числа инфицированных на Олимпиаде в Токио вряд ли приведет к их отмене или переносу. Олимпиада только началась, поэтому больные, выявленные в Олимпийской деревне, скорее всего, заразились коронавирусом еще до прибытия в Японию.