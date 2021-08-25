Новые случаи коронавируса выявили в Паралимпийской деревне

Два случая заражения коронавирусом у спортсменов выявили в Паралимпийской деревне в Токио. Всего 25 августа COVID-19 на соревнованиях обнаружили у 16 человек.

Первый случай заражения у спортсмена был выявлен 24 августа. Об этом сообщили в отчете оргкомитета «Токио-2020».

В среду, 25 августа, положительные тесты пришли еще у двух спортсменов. Всего за этот день было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 11 — у людей, которые не являются жителями Паралимпийской деревни.

Открытие паралимпиады в Токио состоялось 24 августа. На Играх будут разыграны 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. В ней примут участие 4400 спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвуют впервые. Закрытие Паралимпиады произойдет 5 сентября.

Во время церемонии открытия в Токио проходили протесты против Паралимпиады. Люди скандировали «Международный паралимпийский комитет, убирайся!» и требовали отмены соревнований.