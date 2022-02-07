Норвежский лыжник извинился за мат после поражения на Олимпиаде
Трехкратный олимпийский чемпион Клебо объяснил неподобающее поведение после провала на гонке
Трехкратный олимпийский чемпион по скиатлону Йоханнес Клебо извинился за неподобающее поведение после гонки на 30 километров на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен разместил пост у себя в блоге.
На воскресной гонке норвежец занял 40-е место. После финиша спортсмен выругался, а затем отказался давать какие-либо комментарии журналистам.
«Вчерашняя гонка сложилась не так, как планировалось. Да и микст-зона тоже… Прошу прощения за это», — написал он в Instagram.
Скиатлон на 30 километров выиграл россиянин Александр Большунов. Спортсмен на финише обогнал Клебо на 9 минут и 6 сек. Норвежец надеется завоевать олимпийское золото в спринте, который состоится уже 8 февраля.
Днем 7 февраля Россия завоевала серебро командном микс-турнире в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Эта медаль для страны является первой за 54 года.