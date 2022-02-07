Норвежский лыжник извинился за мат после поражения на Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион по скиатлону Йоханнес Клебо извинился за неподобающее поведение после гонки на 30 километров на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен разместил пост у себя в блоге.

На воскресной гонке норвежец занял 40-е место. После финиша спортсмен выругался, а затем отказался давать какие-либо комментарии журналистам.

«Вчерашняя гонка сложилась не так, как планировалось. Да и микст-зона тоже… Прошу прощения за это», — написал он в Instagram.

Скиатлон на 30 километров выиграл россиянин Александр Большунов. Спортсмен на финише обогнал Клебо на 9 минут и 6 сек. Норвежец надеется завоевать олимпийское золото в спринте, который состоится уже 8 февраля.

Днем 7 февраля Россия завоевала серебро командном микс-турнире в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Эта медаль для страны является первой за 54 года.