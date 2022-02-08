Норвежские СМИ заявили, что российских спортсменов не должно было быть на Олимпиаде

Российских спортсменов не должно было быть на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявили журналисты норвежского телеканала NRК после победы представителя РФ Александра Большунова в лыжном скиатлоне.

Олимпийский скиатлон прошел в субботу, 6 февраля. Россиянин Александр Большунов стал чемпионом. Второе место занял также российский лыжник Денис Спицов, замкнул тройку представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Халунн, он занял четвертое место. Лидер Кубка мира Йоханнес Клебо занял только 40-е место.

«Александр Большунов одержал заслуженную победу. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде», — отметили в СМИ.

Автор материала подчеркнул, что Большунов финишировал с флагом Олимпийского комитета России, на котором присутствуют цвета триколора. По его словам, этот факт сбивает с толку, поскольку Россия до сих пор не может быть на Олимпиадах полностью самой собой.

«До сих пор невозможно принять ту некомпетентность, которую международные спортивные институты продемонстрировали после громкого допингового скандала вокруг Олимпиады в Сочи в 2014 году. Вердикт против России — пятно на спортивной истории, поскольку МОК делает все возможное, чтобы замять скандал. МОК решил оставить в игре одну из крупнейших в мире спортивных держав и, соответственно, сопутствующие спонсорские средства», — отмечает NRK.

Решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал 17 декабря 2020 года. В результате российские спортсменам запретили выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также запрещается использование гимна, национальных эмблем и символов.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на журналиста из США Натаниэля Херца, который спросил Александра Большунова о допинге. Губерниев назвал своего коллегу из США идиотом.