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    20 февраля 2022, 08:15

    Норвежская спортсменка выиграла последнюю лыжную гонку Олимпиады

    Ольга Назаркина

    Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла золото в масс-старте свободным стилем на Играх в Пекине. Дистанцию в 30 километров она преодолела за один час 24 минуты 54 секунды.

    Норвежская спортсменка выиграла последнюю лыжную гонку Олимпиады

    На втором месте оказалась спортсменка из США Джессика Диггинс. Она уступила Йохауг одну минуту и 43,3 секунды. Бронза досталась финке Кертту Нисканен.

    Россиянка Татьяна Сорина заняла пятое место. Мария Истомина стала девятой, Анастасия Рыгалина финишировала 17-й. Наталья Непряева сошла с дистанции по ходу масс-старта.

    На Играх в Пекине Йохауг ранее выиграла скиатлон и классическую гонку с раздельным стартом. На Олимпиаде в Ванкувере она тоже завоевала золото в эстафете. Серебро в масс-старте и бронзу в индивидуальной гонке норвежская спортсменка выиграла на ОИ в Сочи.

    Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля. Сегодня в Пекине пройдет торжественная церемония закрытия. Сборная Норвегии досрочно выиграла неофициальный медальный зачет.