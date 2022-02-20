Норвежская спортсменка выиграла последнюю лыжную гонку Олимпиады

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла золото в масс-старте свободным стилем на Играх в Пекине. Дистанцию в 30 километров она преодолела за один час 24 минуты 54 секунды.

На втором месте оказалась спортсменка из США Джессика Диггинс. Она уступила Йохауг одну минуту и 43,3 секунды. Бронза досталась финке Кертту Нисканен.

Россиянка Татьяна Сорина заняла пятое место. Мария Истомина стала девятой, Анастасия Рыгалина финишировала 17-й. Наталья Непряева сошла с дистанции по ходу масс-старта.

На Играх в Пекине Йохауг ранее выиграла скиатлон и классическую гонку с раздельным стартом. На Олимпиаде в Ванкувере она тоже завоевала золото в эстафете. Серебро в масс-старте и бронзу в индивидуальной гонке норвежская спортсменка выиграла на ОИ в Сочи.

Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля. Сегодня в Пекине пройдет торжественная церемония закрытия. Сборная Норвегии досрочно выиграла неофициальный медальный зачет.