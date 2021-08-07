Россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая олимпийское золото по прыжкам в высоту, призналась, что пока не верит в свою победу. Это была ее давняя мечта — и вот она сбылась.

«Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой», — рассказала спортсменка в комментарии ТАСС.

Легкоатлетка поблагодарила столицу Японии, где в этом году смогли пройти перенесенные из-за пандемии Олимпийские игры.

В финале соревнований по прыжкам в высоту россиянка взяла высоту два метра четыре сантиметра. Австралийская прыгунья Никола Макдермотт выиграла серебро, украинка Ярослава Магучих получила бронзу.

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков назвал Ласицкене уникальной спортсменкой, которая в очередной раз отстояла честь российской команды.

«Маша — умница. Когда наступает момент, когда нужно отдуваться за всю сборную, она это берет и делает», — сказал он.

Медаль Ласицкене стала 20-й золотой наградой для сборной ОКР на этих Играх. Россияне превзошли результат ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Сейчас они находятся на четвертом месте в общем медальном зачете.