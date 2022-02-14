Независимый отдел WADA решил расследовать дело Валиевой

Делом российской фигуристки Камилы Валиевой займется независимый отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA). В допинг-пробе спортсменки, которую она сдала 25 декабря, был обнаружен запрещенный препарат.

О том, что расследование дела Валиевой будет вести независимый отдел WADA, сообщило РИА «Новости». Такое заявление сделали представители этой международной организации.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой участвовать в соревнованиях одиночниц 15 февраля. После этого она появилась на официальной тренировке.

Положительную пробу на триметазидин Валиева сдала 25 декабря прошлого года. Обнародовали ее результаты 8 февраля. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире Первого канала заявил, что выглядит очень странным, что это произошло только после того, как россияне выиграли золото в командном турнире фигуристов.

«Поэтому пока мне доходчиво, четко и внятно не ответят на все эти вопросы, я буду ставить под сомнение прозрачность данной процедуры», — подчеркнул он.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.