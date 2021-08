Западные СМИ признали успех российских спортсменов, несмотря на ограничения

Отсутствие национального флага и национального гимна не помешало российским спортсменам показать успешные выступления на Олимпийских играх в Токио. Запущенная в социальных сетях компания WeWillROCYou оказалась настолько успешной, что россияне каждый раз испытывают гордость за победу своих спортсменов. Об этом написали сразу несколько западных изданий.

Авторы газеты New York Times напомнили, что когда российский спортсмен выигрывает золотую медаль, то для него включают отрывок из Концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

«Пусть слушают классическую музыку», — привело издание цитату официального представителя МИД России Марии Захаровой из специального ролика, выпущенного в поддержку олимпийской сборной. Команда выступает под названием Russian Olympic Committee (Олимпийский Комитет России). Сокращенно ROC.

Перефразированная строчка из песни группы Queen We Will ROC You стала боевым кличем российских болельщиков в случае победы ее спортсменов, отметил журналист британского издания The Guardian Барни Роней.

По мнению журналистов, Россия демонстрирует издевательство над запретами, которые ей навязало Всемирное антидопинговое агентство.

В беседе с журналистами российские болельщики, которые следят за соревнованиями в Москве, отметили, что сборная прошла дополнительную проверку после всех обвинений в использовании допинга. А это означает, что все атлеты точно чистые. А под каким флагом или названием выступают спортсмены неважно. Для всех они все равно остаются россиянами, чья победа вызывает только положительные эмоции.

По итогам 11 дней Олимпийских игр в копилке российской команды 13 золотых наград, 21 серебро и 18 бронзовых медалей. В общем медальном зачете российская сборная занимает пятое место и третью позицию по общему количеству наград.

Всемирное антидопинговое агентство ввело в декабре 2019 года ввело жесткие ограничения в отношении российских спортсменов на четыре года. Причиной стали изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Всех российских атлетов планировали допускать до международных соревнований путем специального отбора. Выступать они могли только как нейтральные атлеты.

Россия с таким решением не согласилась и обжаловал его в Спортивном арбитражном суде. В итоговом решении срок ограничений сократили до двух лет. Введение специального отбора российских спортсменов суд не признал. Сохранился запрет на использование национального флага и государственного гимна и использование надписи «Россия» на форме спортсменов. Срок санкций истечет в декабре 2022 года.