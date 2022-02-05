Немецких фигуристов обругали за костюмы на Олимпиаде. Видео

Выступление пары немецких фигуристов Тима Дика и Катарины Мюллер пока стало самым запоминающимся моментом Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены вышли на лед в костюмах героев комиксов DC Джокера и Харли Квинн под песню Бритни Спирс. Как сообщила газета Independent, гремучий коктейль из образов и костюмов не впечатлил жюри и возмутил болельщиков.

По итогам выступления немецкая пара получила 63,21 балла от судей. Это самый низкий результат среди всех 10 команд, выступающих на Олимпийских играх. Лидерами выступлений стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США с результатом 86,56 балла.

В комментариях к видео зрители выразили свое возмущение выступлением немецкого дуэта.

«Появление Джокера и Харли Квинн на коньках под ремикс Бритни Спирс — это очередное доказательство того, что влияние американской культуры достигло нового уровня извращенности», — написал один из пользователей.

Еще один комментатор попросил подтвердить, что действительно видел фигуристов в образах героев комиксов DC. Он пояснил, что сначала принял их за галлюцинацию.

Как сообщил «Спорт-Экспресс», пара постоянно тренируется в России у Анжелики Крыловой. Более того, Катарина Мюллер — уроженка Нижневартовска.

В этом сезоне пара подготовила две постановки: лиричный танец под песню Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель», а вторая — в образа героев комиксов. Сами спортсмены заявили, что хотели показать новое прочтение истории популярных злодеев.