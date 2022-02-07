«Не видел никогда». Врача удивило, что хоккеисток России заставили играть с Канадой в медицинских масках

Медицинские маски, в которых хоккеисткам сборной России пришлось играть матч с Канадой на Олимпийских играх в Пекине, доставляют трудности при дыхании, из-за этого спортсмены могут быстро уставать. Об этом «360» рассказал врач спортивной медицины Илья Мелехин.

В медицинских масках всегда тяжелее дышать, не только в спорте, в чем можно убедиться и при походе в поликлинику. Стоит пешком подняться на третий-четвертый этаж, и дышать становится сложнее. А хоккеисткам пришлось играть в масках целый матч — можно представить, насколько им было нелегко.

«Сопротивление дыхания ничего хорошего не приносит. Поступление кислорода недостаточное. Игрок быстро устает, всякие варианты возможны. Сложно предположить, для чего это сделано», — сказал врач.

Специалист признался, что прежде никогда не слышал о случаях, чтобы спортсменов заставляли играть в медицинских масках. Причины, по которым приняли такое решение, для него непонятны.

«Я в первый раз слышу, чтобы во время командных видов спорта заставляли играть именно в масках. Сидеть на скамейке штрафников, запасных, где угодно, выходить на поле — да, было такое. Но чтобы именно играли на поле, я в первый раз такое слышу. Не видел никогда», — отметил Мелехин.

Хоккейный матч группового турнира ОИ-2022 между сборными России и Канады начался с задержкой на час. По данным СМИ, канадские хоккеистки отказывались выходить на лед, пока им не предоставят результаты тестов российских соперниц на коронавирус. В итоге обе команды провели матч в масках.

Россиянки потерпели поражение, уступив канадкам со счетом 6:1. Единственную шайбу за сборную России на 38-й минуте забросила Анна Шохина. В составе канадской сборной первой отличилась Сара Нурс, открывшая счет на третьей минуте, следом за ней тут же забросила шайбу Сара Филье, третью на 28-й минуте оформила Джейми Ли Рэттрей, далее забили Эрин Эмброуз (31-я минута), Брианна Дженнер (41-я) и Мари-Филип Пулен (46-я).