Названы имена российских участников Олимпийских игр в Токио

Россия направит для участия в Олимпийских играх в Токио 335 спортсменов, из которых 150 мужчин и 185 женщин. Об этом говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

Знаменосцами делегации на торжественной церемонии открытия международных соревнований станут олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и победитель Игр в Лондоне волейболист Максим Михайлов.

Средний возраст спортсменов российской делегации — 27 лет. Самой молодой стала 16-летняя гимнастка Виктория Листунова, самой опытной спортсменке Инессе Меркуловой, выступающей в конном спорте — 56 лет.

Самой титулованной спортсменкой российской делегации стала пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Первые в истории перенесенные Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля и продолжатся до 8 августа. Участники из разных стран разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах соревнований.