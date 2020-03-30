Названа новая дата открытия Олимпиады в Токио

Открытие летних Олимпийских игр в Токио пройдет 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа.

Изначально международные соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа в этом году. Но из-за распространения коронавируса по всем странам мира спортивные соревнования отменили во всем мире. О переносе Олимпийских игр стало известно еще 24 марта, но новые даты назвали только сегодня.

Пандемия скажется и на подготовке летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом заявил глава оргкомитета Тони Эстанге. Он пояснил, что речь идет прежде всего о финансовых проблемах, которые коснутся спонсоров соревнований.

В последний раз Олимпиаду отменяли во время Второй мировой войны. В 1940 году зимние и летние соревнования должна была принять Япония, но она лишилась этого права, так как начала воевать с Китаем. Летние игры перенесли в Финляндию, а зимние — в Германию. Но их также отменили из-за вторжения Гитлера в Польшу.

Из-за войны отменились Олимпийские игры 1944 года, которые должны были в Великобритании и Италии. Возродились соревнования только в 1948 году, когда Лондон принял спортсменов со всего мира за исключением Германии и Японии.