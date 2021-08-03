Назван предварительный диагноз легкоатлета Шубенкова

Врачи предварительно диагностировали у российского легкоатлета Сергея Шубенкова частичный разрыв ахиллова сухожилия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Аллу Глущенко.

Во время разминки на Олимпийских играх перед предварительным забегом на дистанции 110 метров с барьерами спортсмен получил травму и снялся с соревнований.

«Предварительный диагноз Шубенкова — „частичный разрыв ахилла“», — заявила Глущенко.

Тренер спортсмена Сергей Клевцов заявил, что повреждение у барьериста хроническое. Но перед забегом в Токио произошло обострение.

Алла Глущенко отметила, что в федерации знали о проблемах спортсмена. Когда он отбывал карантин, специалисты Федерального медико-биологического агентства и ВФЛА сделали все, чтобы он смог выступить на Олимпиаде. Шубенкова заявили на соревнования еще в июне, поэтому отстранить от участия не могли.

Перед поездкой в Токио тренировки прошли спокойно, никаких жалоб спортсмен не высказывал. По оценке опрошенных «360» специалистов, на восстановление Шубенкову потребуется несколько месяцев.