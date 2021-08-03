Нагорный пожаловался на ухудшение здоровья после многоборья на Олимпиаде

Гимнаст Никита Нагорный, выигравший бронзовую медаль в многоборье на Олимпиаде в Токио, заявил, что после соревнований у него возникли проблемы со здоровьем. Спортсмен предположил, что причина может быть мочекаменной болезни.

«Со здоровьем у меня были проблемы после личного многоборья. Насколько мы предполагаем, у меня пошел камень из почки, его обнаружили еще до Олимпийских игр, но он не шел, а здесь решил пойти», — рассказал он в эфире «Матча ТВ».

Сейчас гимнаста мучают колики, поднимается температура. Из-за боли он даже не может спать.

За свое выступление на перекладине Нагорный получил 14,533 балла. Золото завоевал японец Даики Хасимото, набрав 15,066 балла, серебро досталось хорватскому спортсмену Тину Србичу, получившему 14,900 балла. Помимо этой бронзы россиянин выиграл золото в командном первенстве и бронзу в личном многоборье.