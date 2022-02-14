«Надеемся на честное разбирательство». Камилу Валиеву поддержали в Федерации фигурного катания на коньках России

Члены комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили о честности Камилы Валиевой. Представители органа надеются на положительный исход дела. Об этом сказано в открытом письме от имени председателя комиссии Джонатана Гурейро, текст послания привела пресс-служба ФФККР.

«От лица комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России обращаемся с открытым письмом в поддержку нашей спортсменки Камилы Валиевой. На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде, мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой», — говорится в письме.

В письме подчеркивается, что все спортсмены ФФККР придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта и нулевой терпимости к допингу. Гурейро отмечает, что на Олимпиаде Валиева попала «в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах».

«Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации», — говорится в письме.

Международное агентство допинг-тестирования ранее сообщило о том, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию откладывается из-за положительного результата допинг-теста одного из российских спортсменов. В результате выяснилось, что положительный результат дала проба Валиевой, которую она сдала в конце декабря 2021 года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на фигуристку временное отстранение, которое отменило на следующий день после подачи апелляции.

Этот факт оспорили в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Заседание суда прошло 13 февраля. Результат будет известен 14 февраля в 08:00-10:00 по московскому времени.

Соревнования в личном первенстве у женщин начнутся 15 февраля.