Мощный ураган Тауктаэ со скоростью 205 км/ч обрушился на Индию. Видео

Как ожидается, мощный циклон Тауктаэ обрушится на западные регионы Индии 18 мая. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Образовавшийся в Аравийском море циклон движется на север вдоль западного побережья. Он принес в штат Гуджарат разрушительные ветры, проливные дожди и угрозу штормов и наводнений.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, шторм имеет максимальную скорость ветра 205 километров в час, сообщает CNN. Уже известно, что в штатах Гоа и Карнатака погибли по меньшей мере шестеро взрослых и двое подростков. В Карнатаке повреждены 216 домов и 253 человека вынуждены были перебраться в лагерь, построенный для пострадавших.

Индийский метеорологический департамент (IMD) заявил, что циклон движется со скоростью около 15 километров в час. Его выход на сушу ожидается на полуострове Гуджарат недалеко от города Диу около полуночи 18 мая. К этому времени из деревень и низменных районов будут эвакуированы около 150 тысяч человек.

В некоторых частях западного побережья Индии выпало более 200 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что циклон парализовал работу аэропорта в Мумбаи. Власти были вынуждены приостановить вакцинацию населения. Индия переживает вторую волну коронавируса.