«Мы с тобой!» Гигантские баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве

Жители Москвы активно выражают поддержку обвиняемой в допинге российской спортсменке Камиле Валиевой. В городе начали появляться баннеры и рекламные щиты в ее честь. Их фото опубликовал фан-клуб фигуристки.

Гигантские рекламные щиты устанавливают на территории российской столицы возле торговых комплексов, на МКАД и на фасадах высотных зданий. На них юная фигуристка запечатлена во время проката короткой программы.

«Камила, мы с тобой!» — написал фан-клуб спортсменки в Instagram.

После того как российская спортсменка завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что в ее допинг-тесте было найдено запрещенное вещество. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля временно отстранило Валиеву, но на следующий день отменило решение. Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля.

По итогам жеребьевки, которая прошла в воскресенье, российская спортсменка Камила Валиева получила 26-й номер в короткой программе в личном турнире по фигурному катанию. Две другие фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова — выступят 28-й и 29-й соответственно.