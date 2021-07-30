«Мы остаемся хорошими соперниками». Рылов ответил на обвинения Мерфи в нечистом спорте

Российский пловец Евгений Рылов заявил, что они со спортсменом Райаном Мерфи претензий друг к другу не имеют после высказывания американца о нечистом спорте. Рылов отметил, что произошло недопонимание.

«Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — написал российский спортсмен в Instagram.

Ранее Рылов сказал, что Мерфи лично его не обвинял, поэтому не хочет комментировать его слова. Спортсмен добавил, что всей душой выступает за честные соревнования.

Райан Мерфи проиграл в финале дистанции на 200 метров на спине Евгению Рылову. После он высказался об итогах соревнования. Американец заявил, что чувствует психологическую нагрузку из-за того, что в заплывах могут участвовать нечистые спортсмены. Однако он уточнил, что не имел в виду одержавшего победу россиянина. Американец также заявил, что в плавании есть допинг, поэтому Международная федерация плавания (FINA) должна быть более открыта.