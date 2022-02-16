«Мы находимся под лупой». Спортивный врач усмотрел причину скандала с Валиевой в образовании

Камила Валиева в свои 15 лет может применять поддерживающие препараты, это нормально для спорта высоких достижений. Но в России есть проблема со спортивной фармакологией, нет специалистов, отсюда и постоянные скандалы, заявил «360» спортивный врач Артем Катулин.

«Спортсмены могут применять разные поддерживающие препараты, начиная от банальных витаминов. Это понятно и логично. Другое дело, что в России нет специалистов по спортивной фармакологии, которые бы понимали, к чему может приводить их одновременное использование», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в спорте высших достижений на фоне колоссальных нагрузок одно из важных мест занимает фармакология спорта. В России, по его словам, как таковой спортивной фармакологии нет. Кафедра спортивной медицины умерла вместе с Советским Союзом, отметил Катулин. Специалист уточнил, что сейчас есть всего две-три небольшие кафедры, но они не могут заполнить провалы по части грамотности применения фармакологических препаратов.

«Мы находимся под лупой. Просто не надо давать повода, чтобы нас могли зацепить на международном уровне. А то, что Валиева в свои 15 лет применяет поддерживающие или укрепляющие препараты, которые не являются запрещенными и принципиально не ведут к потере здоровья в будущем, понятно и естественно», — сказал Катулин.

По его мнению, в России нужны специалисты, которые занимаются спортивной фармакологией, понимают все действия препаратов и хорошо разбираются в юриспруденции допинговых мероприятий. Плюс должен быть постоянный контроль.

«Постоянные скандалы у нас — это отсутствие профессионализма», — добавил врач.

Он отметил, что профессиональные спортсмены применяют разные препараты, начиная от банальных витаминов. Гипоксен, который нашли в пробе у Валиевой, помимо триметазидина, вообще рекомендуется всем, кто собирается проводить отпуск или поездку в среднегорье или высокогорье. В этом случае он применяется в больших дозах и никаких проблем с этим нет, отметил эксперт.

«Просто нужно понимать, что один препарат усиливает одно, другой — другое. А когда они вместе, то это может привести к негативу или, наоборот, к позитиву. <…> Я думаю, что имеет смысл задуматься, что надо начать готовить людей, которые будут в этом разбираться», — заключил Катулин.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на Американское антидопинговое агентство (USADA) сообщила, что в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата. Это триметазидин, L-карнитин и гипоксен. В тройной комбинации запрещенным является только триметазидин.