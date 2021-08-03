Муж спортсменки Тимановской объяснил свой отъезд из Белоруссии

После скандала на Олимпиаде с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской ее муж Арсений Зданевич срочно покинул Минск и уехал на Украину. В беседе с RT он пояснил, что решение принял вместе с супругой после того, как в стране началась массированная информационная кампания из-за ситуации на Олимпиаде.

Зданевич пояснил, что о конфликте с тренерским штабом сначала узнал от жены, а после увидел в Stories Instagram ее заявление. После этого информацию подхватили белорусские журналисты и начали транслировать на всю страну.

«Было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи», — рассказал он.

По словам Зданевича, угроз в свой адрес он не получал. Но при этом не исключил, что на жену могли надавить, используя его имя. На Украине, где он оказался, живут его знакомые, на которых он рассчитывает пока не сможет попасть в Польшу к жене.

По словам мужа спортсменки, пока ситуация находится в подвешенном состоянии, и в какую сторону она повернет, сказать сложно.

«Непонятно, сможет ли Кристина попасть в Польшу. Когда буду уверен, что она там, можно будет успокоиться и думать, как мне переехать», — пояснил он.

Зданевич особо отметил, что распространяемая Telegram-каналами информация о том, что ему предлагают помощь из стран Запада полная ложь. Он подчеркнул, что единственные, кто выходил с ним на связь это журналисты.

Кристина Тимановская на своей странице в Instagram раскритиковала белорусский тренерский штаб. Она заявила, что ее записали на соревнования, к которым она готовилась. Причиной такого решения стало отстранение двух спортсменов из-за недостаточного количества допинг-проб.

После критики Национальный олимпийский комитет Белоруссии принял решение снять спортсменку с соревнований и отправить ее домой. Тимановская отказалась садиться в самолет и попросила о помощи полицию и Международный олимпийский комитет. Она заявила, что опасается за свою свободу в случае появления в Минске и намерена просить политического убежища в странах Европы.

На следующий день спортсменка оказалась в посольстве Польши в Японии. По словам представителя МИД страны, ей выдали гуманитарную визу, по которой она может въехать. Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что Тимановская полетит из Токио в Варшаву прямым рейсом в ближайшую среду, 4 августа. Сегодня же стало известно, что белорусская спортсменка пыталась обжаловать свое снятие с Олимпиады, но выездная комиссия спортивного арбитража не приняла ее заявление. Ей объяснили, что для судебной защиты недостаточно доказательств.