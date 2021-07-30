МОК заявил, что не видит нарушений в поведении чилийского журналиста в ситуации с Медведевым

Во время конфликта теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом не было никаких нарушений со стороны представителя СМИ. К такому выводу пришел Международный олимпийский комитет.

«Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности», — сообщили ТАСС в МОК.

Во время общения Даниила Медведева со СМИ чилийский журналист Себастьян Варела Намиас спросил, как спортсмен относится к «клейму обманщиков», которое несут россияне. Возмущенный россиянин отметил, что впервые в жизни не будет отвечать на вопросы интервью.

После этого российская делегация России обратилась в оргкомитет Игр по поводу высказывания журналиста из Чили. При этом пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов заявил, что они не занимаются скандалами и запретами.

Себастьян Варела Намиас позже объяснил, что не пытался уколоть Даниила Медведева. Он заявил, что российский теннисист неправильно понял его. Он использовал слово stigma — «клеймо», но все решили, что он назвал спортсмена «читером», то есть обманщиком.