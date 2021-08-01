МОК решил не реагировать на высказывания главы USADA в отношении России на Играх

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет давать оценку высказываниям генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта в отношении российский спортсменов, выступающих на Играх. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Этот вопрос нужно задавать Всемирному антидопинговому агентству WADA», — сказал собеседник агентства.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев ранее заявил, что глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт знаменит своими антироссийскими взглядами. При этом проблемы американских спортсменов он никогда не афиширует и старается придумать оправдание. Свищев подчеркнул, что американские спортсмены используют препараты, которые уже давно запретили «во всем цивилизованном спортивном мире».

В воскресенье Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, выступающих на Играх. Так он решил заступиться за американского пловца Райна Мерфи, проигравшего Евгению Рылову.