МОК предупредил, что расследование дела Валиевой затронет ее тренеров

Расследование допинг-скандала с участием российской фигуристки Камилы Валиевой затронет ее тренерский штаб. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры», — заявил Бах. Его процитировало РИА «Новости».

Более того, МОК выяснит, имело ли место быть в ситуации с Валиевой жестокое обращение с ребенком. Глава организации рассказал, что беспокоится о состоянии российской фигуристки после ее неудачного выступления в произвольной программе. Он высказал мнение, что тренеры спортсменки встретили ее холодно после выступления.

«Что мы можем сделать сейчас? Мы использовать все наши инструменты: предложить психологическую помощь спортсмену. И мы в контакте с ОКР, чтобы ей предложили всю необходимую помощь. Это в интересах всех», — сообщил Бах.

При этом он не считает, что МОК виноват в провальном выступлении фигуристки на Играх.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли еще в конце декабря, дала положительный результат. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в связи с этим хотели добиться ее отстранения от участия в Олимпиаде. Однако CAS разрешил ей участвовать с оговоркой, что результаты фигуристки до окончания расследования будут считаться предварительными.

После короткой программы Камила Валиева была первой, но в произвольной программе она допустила ряд ошибок и в конце концов заняла лишь четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, на втором месте — Александра Трусова, на третьем — японка Каори Сакамото.