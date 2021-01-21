МОК отказался отменять летние Олимпийские игры в Токио

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году. Члены Международного олимпийского комитета (МОК) считают, что отсрочка еще на год была бы затруднительной.

Член МОК Ричард Паунд заявил в интервью Kyodo News, что если ситуация с распространением коронавируса в Японии и в мире останется сложной, то спортивные соревнования проведут без зрителей. Он отметил, что Олимпийские игры с публикой проводить намного приятнее, но не обязательно.

При этом 80% японцев хотели бы, чтобы Олимпийские игры перенесли еще на год, либо и вовсе признали несостоявшимися из-за пандемии.

Японская столица и прилегающие районы в настоящее время находятся в состоянии чрезвычайного положения после всплеска случаев заболевания COVID-19. Второе чрезвычайное положение центрального правительства охватывает 11 из 47 префектур страны и продлится до 7 февраля.

В марте 2020 года было решено перенести Олимпийские игры на лето-2021. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр, но подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя. Это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.