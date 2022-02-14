МОК назвал ОКР невиновным в ситуации с Валиевой

Олимпийский комитет России (ОКР) не считают виновным в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — привел ТАСС слова Адамса.

На прошлой неделе стало известно о положительной допинг-тесте Камилы Валиевой от 25 декабря, из-за чего церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде перенесли.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, но спортсменка оспорила это решение, и его отменили. Однако в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение подали апелляции МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. В воскресенье, 13 февраля, прошел суд, решение должны огласить сторонам 14 февраля.