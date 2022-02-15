МОК назвал источник сообщений о допинге Валиевой из лекарства дедушки

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд не присутствовал на заседании Спортивного арбитражного суда по рассмотрению дела о допинге Камилы Валиевой. Заявления о том, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки из продукта, который употреблял ее дедушка, он сделал по информации СМИ.

«Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», — привело заявление пресс-службы МОК РИА «Новости».

Накануне Денис Освальд во время беседы с журналистами заявил, что вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе российской фигуристки Валиевой, загрязнило продукт, который она употребляла. Сам препарат принадлежит ее дедушке.

По словам спортивного функционера, именно этот аргумент стал решающим при рассмотрении в Спортивном арбитражном суде вопроса об отмене восстановления спортсменки от Олимпийских игр.

О положительной пробе Валиевой на запрещенный препарат сообщило Международное агентство допинг-тестирования. В ведомстве отметили, что анализ спортсменка сдала в декабре прошлого года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. По итогам предварительной проверки Российское антидопинговое агентство отстранило Валиеву от соревнований, но спортсменка обжаловала это решение.

Протест в Спортивный арбитражный суд подали МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Но их апелляцию суд отклонил и допустил Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде. По итогам одиночного проката Камила Валиева заняла первое место.