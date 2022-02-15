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    15 февраля 2022, 18:01

    МОК назвал источник сообщений о допинге Валиевой из лекарства дедушки

    МОК: представитель Освальд повторил информацию об источнике допинга Валиевой из СМИ

    Анатолий Минкин

    Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд не присутствовал на заседании Спортивного арбитражного суда по рассмотрению дела о допинге Камилы Валиевой. Заявления о том, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки из продукта, который употреблял ее дедушка, он сделал по информации СМИ.

    МОК назвал источник сообщений о допинге Валиевой из лекарства дедушки

    «Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», — привело заявление пресс-службы МОК РИА «Новости».

    Накануне Денис Освальд во время беседы с журналистами заявил, что вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе российской фигуристки Валиевой, загрязнило продукт, который она употребляла. Сам препарат принадлежит ее дедушке.

    По словам спортивного функционера, именно этот аргумент стал решающим при рассмотрении в Спортивном арбитражном суде вопроса об отмене восстановления спортсменки от Олимпийских игр.

    О положительной пробе Валиевой на запрещенный препарат сообщило Международное агентство допинг-тестирования. В ведомстве отметили, что анализ спортсменка сдала в декабре прошлого года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. По итогам предварительной проверки Российское антидопинговое агентство отстранило Валиеву от соревнований, но спортсменка обжаловала это решение.

    Протест в Спортивный арбитражный суд подали МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Но их апелляцию суд отклонил и допустил Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде. По итогам одиночного проката Камила Валиева заняла первое место.