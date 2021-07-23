Минспорт назвал задачу-максимум для российских олимпийцев в Токио

Российские спортсмены готовы решать максимальные задачи на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Максимум, по его словам, — попадание в тройку лучших стран.

Матыцин добавил, что перед стартом Игр в Токио у сборной боевой настрой. Он успел пообщаться со спортсменами и уверен, что они готовы завоевывать медали, подтверждая, что Россия — одна из ведущих спортивных держав, сообщило РИА «Новости».

«Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум», — отметил министр.

Отдельно он отметил вопрос о безопасности на Играх на фоне пандемии. По его словам, ФМБА обеспечило медицинское сопровождение спортсменов, включающее регулярное тестирование на коронавирус.

«На заключительном этапе подготовки в соответствии с требованиями оргкомитета было организовано тестирование за 96, 72 и 48 часов до прибытия в Токио», — уточнил министр.

Матыцин добавил, что с помощью ФМБА под контролем находится не только тестирование, но и состояние здоровья спортсменов. Им обеспечивают максимальную адаптацию к нагрузкам.

«На сегодняшний день вакцинировано подавляющее большинство спортсменов, тренеров и специалистов, вошедших в состав российской олимпийской сборной команды. Не вакцинировались только те, кто недавно переболел, у кого высокое содержание антител», — заключил он.