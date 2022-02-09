Милонов прокомментировал обвинения российских спортсменов в допинге

Одного из российских спортсменов-олимпийцев подозревают в допинге. Об этом NEWS.ru поговорили с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

По информации СМИ, один из российских спортсменов сдал «сомнительный» тест на допинг. Официальной информации по этому поводу пока нет. Милонов назвал публикации в СМИ «подозрительными» и предположил, что скандал раздувается, чтобы скомпрометировать хорошие результаты российских спортсменов.

«Нужно вообще запретить делать подобные публикации, основанные на каких-то неофициальных предположениях, поскольку это оскорбляет спортсменов. Мы же не можем позволить себе писать такую гадость в отношении спортсменов из других стран», — сказал депутат.