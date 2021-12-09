МИД КНР пообещал, что бойкотирующие Игры-2022 страны «заплатят» за это

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отреагировал на отказ дипломатов Австралии, Великобритании и Канады от посещения предстоящей Зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций, это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя», — сказал Вэньбинь, отметив, что отсутствие официальных делегаций не может повлиять на проведение Игр.

Они заплатят цену за свои ошибочные действия Ван Вэньбинь

Ранее стало известно, что Олимпиаду в Пекине решила не посещать официальная делегация США, объявив официальный дипломатический бойкот, хотя американские спортсмены выступят на Играх.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, в ней примут участие 95 стран и будут разыграны 109 комплектов медалей в 7 видах спорта.