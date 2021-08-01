МИД Чехии предложил помощь и визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской

Спортсменке из Белоруссии Кристине Тимановской, которая заявила о своей насильной депортации с Олимпиады, готовы помочь в МИД Чехии. Как заявил в своем Twitter глава ведомства Якуб Кульганек, девушке нужно обратиться в чешское посольство в Токио.

Глава МИД Чехии добавил, что страна предлагает Тимановский визу для въезда. Уже находясь в Чехии, она сможет подать документы на международную защиту.

Кристина Тимановская — белорусская легкоатлетка, которая приехала в Токио для участия в Олимпиаде. Она раскритиковала действия белорусских тренеров в соцсетях, после чего сообщила о давлении. По версии спортсменки, ей якобы предлагали отказаться от участия в играх самой, а потом настаивали на ее депортации. Спортсменка рассказала, что сейчас она находится в токийской полиции и думает, что ей делать дальше. По сообщениям СМИ, она собирается просить убежища в Европе.

Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что действительно хотели депортировать Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка категорически с этим не согласна.