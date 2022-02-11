Международный союз конькобежцев оспорит решение об отмене отстранения Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу об отмене отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

«ISU воспользуется своим правом обжаловать в CAS решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 9 февраля и попросить CAS восстановить временное отстранение», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило 11 февраля о том, что церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Играх перенесли из-за положительного теста Валиевой от 25 декабря. РУСАДА сначала временно отстранила фигуристку, но она смогла оспорить это решение.

Окончательно вопрос о распределении медалей буде закрыт после рассмотрения САS апелляции МОК. Организация намерена опротестовать решение РУСАДА об отмене временного отстранения российской фигуристки от соревнований.

Ранее сборная России при участии Валиевой выиграла командные соревнования на Олимпиаде. На втором месте оказались американцы, на третьем — японцы, четвертыми стали канадцы.