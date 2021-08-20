Международная федерация гимнастики отказалась показывать протоколы после выступления сестер Авериных

В Международной федерации гимнастики (FIG) отказались предоставить видеоанализ и протоколы по итогам выступления сестер Авериных на Олимпиаде. Об этом сообщил руководитель команды Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

Накануне в FIG ответили на запрос Олимпийского комитета, что судейство на Играх в Токио по художественной гимнастике не было предвзятым. Главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова после заявила, что Россия подаст протест на решение технического комитета Международной федерации по гимнастике (FIG) о судействе на Олимпийских играх в Токио.

Скандал на соревнованиях по художественной гимнастике произошел во время Олимпийских игр в Токио. Сестры Дина и Арина Аверины не смогли взять золото на турнире, хотя Россия последние 25 лет была непобедима в этом виде спорта. Соревнования выиграла израильтянка Линой Ашрам с падением ленты в финале, а чистое выступление Дины Авериной оценили на полбалла ниже. Арина Аверина не смогла взять даже бронзу. При этом на Олимпиаде в Токио многие гимнасты были не согласны с судейством и подавали протесты после выступления.

После соревнований Олимпийский комитет России сформировал и направил FIG запрос по поводу судейства.