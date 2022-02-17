Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью Олимпиады

Президент России Владимир Путин назвал золотую медаль фигуристки Анны Щербаковой достойной наградой за труд, упорство и целеустремленность, которые продемонстрировала спортсменка. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что в ходе своего яркого выступления Анна Щербакова продемонстрировала высокое мастерство и огромный творческий потенциал.

«Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремленность — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова — в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», — пожелал Путин.

Фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр по фигурному катанию. В ходе своего выступления она продемонстрировала каскад из четверного флипа и тройного тулупа и еще один четверной. По итогам выступлений фигуристка набрала 255,95 балла, установив личный рекорд, который вывел ее в лидеры.