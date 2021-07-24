Медалистка Олимпиады Галашина раскритиковала стрелковую базу в Ярославле

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио Анастасия Галашина пожаловалась на устаревшее техническое оснащение стрелковой базы, где она тренируется. Она выразила надежду, что ее успех поспособствует позитивным изменениям.

«Мне просто тяжело смотреть на наш тир, на нашу техническую базу в Ярославле. Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на то, где мы тренируемся, с каким оружием, какими пульками, патронами, в каких костюмах, потому что это уже все прошлый век. Я надеюсь, что моя медаль способствует задуматься, чтобы что-то приобрести», — приводит ТАСС слова спортсменки.

Галашина отметила, что переживает больше не за себя, а за молодых стрелков, которые не могут показать весь свой спортивный потенциал из-за устаревшего оснащения. В правительстве Ярославской области отреагировали на критику девушки. Ее пригласили тренироваться в новый тир на улице Доброхотова, где скоро появятся электронные мишени.

«Там хорошее освещение, есть система дымоудаления, а в скором времени будут закуплены и установлены электронные мишени. Анастасия Галашина сможет заниматься в этом тире», — отметили в пресс-службе обладминистрации.

Анастасия Галашина в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки завоевала для сборной России первую медаль на Олимпийских играх в столице Японии. Она заняла второе место, уступив всего 0,7 балла китаянке Цянь Ян.