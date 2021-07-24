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    24 июля 2021, 15:07

    Медалистка Олимпиады Галашина раскритиковала стрелковую базу в Ярославле

    Андрей Иванов

    Серебряная медалистка Олимпиады в Токио Анастасия Галашина пожаловалась на устаревшее техническое оснащение стрелковой базы, где она тренируется. Она выразила надежду, что ее успех поспособствует позитивным изменениям.

    Медалистка Олимпиады Галашина раскритиковала стрелковую базу в Ярославле

    «Мне просто тяжело смотреть на наш тир, на нашу техническую базу в Ярославле. Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на то, где мы тренируемся, с каким оружием, какими пульками, патронами, в каких костюмах, потому что это уже все прошлый век. Я надеюсь, что моя медаль способствует задуматься, чтобы что-то приобрести», — приводит ТАСС слова спортсменки.

    Галашина отметила, что переживает больше не за себя, а за молодых стрелков, которые не могут показать весь свой спортивный потенциал из-за устаревшего оснащения. В правительстве Ярославской области отреагировали на критику девушки. Ее пригласили тренироваться в новый тир на улице Доброхотова, где скоро появятся электронные мишени.

    «Там хорошее освещение, есть система дымоудаления, а в скором времени будут закуплены и установлены электронные мишени. Анастасия Галашина сможет заниматься в этом тире», — отметили в пресс-службе обладминистрации.

    Анастасия Галашина в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки завоевала для сборной России первую медаль на Олимпийских играх в столице Японии. Она заняла второе место, уступив всего 0,7 балла китаянке Цянь Ян.