Мать Анны Щербаковой заявила, что победа дочери не была ее заветной мечтой

Мать фигуристки Анны Щербаковой, ставшей олимпийской чемпионкой, заявила, что победа дочери на Играх не была для нее заветной мечтой. Но она была рада, что у ее дочки будут такие прекрасные воспоминания в жизни.

«Весь этот путь очень длинный, непростой, сказать, что какая-то эйфория наступает, когда такое происходит, — нет. Наверное, это не было какой-то моей заветной мечтой, поэтому у меня не было никаких мыслей», — сказала Юлия Щербакова в беседе с телеканалом «Звезда».

Мать спортсменки добавила, что она не думала о победе дочери. Сейчас у нее тоже пока нет каких-то мыслей о том, что это произошло.

Отец фигуристки Станислав Щербаков сказал, что гордится дочерью. Он отметил, что она очень самостоятельная и многое делает сама.

«Настраивается сама, какие-то решения принимает по контенту, все сама, и она большая умница, я ею горжусь», — добавил он.

Анна Щербакова заняла первое место на личных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Серебро досталось Александре Трусовой. Третье место заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.