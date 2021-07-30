Лучница Елена Осипова стала серебряной медалисткой Олимпийских игр

Лучница Елена Осипова принесла в российскую копилку серебро. Спортсменка стала второй в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в Telegram.

Россиянка проиграла кореянке Ан Сан после перестрелки. Финальный счет составил 5:6. Бронзу завоевала итальянка Лучилла Боари. Серебро Осиповой — 32-я медаль российской сборной на Играх в Токио, уточнило РИА «Новости».

Ранее 30 июля пловец Евгений Рылов получил вторую золотую медаль. Он выиграл в заплыве на 200 метров на спине. Также двукратной олимпийской чемпионкой стала стрелок Виталина Бацарашкина. Она одержала победу над кореянкой в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Серебро сборной России принесла Анна Пракатень. Она стала второй в академической гребле на нынешней Олимпиаде и первой российской спортсменкой, которая завоевала олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках с 1980 года.

Также все шансы на победу есть у российских шпажистов. Они вышли в финал командного турнира.