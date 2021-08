Лос-Анджелес поддержал российских олимпийцев акцией #WewillROCyou

В Лос-Анджелесе появились постеры в поддержку флешмоба #WewillROCyou. Он посвящен сборной РФ на Олимпиаде в Токио. Авторство новых листовок приписали уличному художнику российского происхождения.

На постере он изобразил девушку в платке с триколором РФ. Ее руки покрыты татуировками из символов, которые ассоциируются с «грозной непобедимой Россией».

Сам рисунок стал отсылкой к известному плакату в США времен Второй мировой войны. На оригинале кулак держала американская рабочая, поддерживавшая боевой дух граждан.

Современный постер, сообщил Life, нарисовал уличный художник из Соединенных Штатов под псевдонимом Zak MINI Monster. У автора российское происхождение.

Движение в поддержку сборной России в Токио запустили Тина Канделаки и Тимати. Многие пользователи Сети идею поддержали и начали распространять хештег #WewillROCyou. Инициатива нашла поддержку и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

На вебинаре, посвященном вопросам внешней политики России, он напомнил о названии команды из России — ROC, или Российский олимпийский комитет.

«Взяты слова из американской песни We Will Rock You — переводится как „Мы вас разгромим“. Если нам такую аббревиатуру одобрили, значит, символизм обязывает дополнительно стараться всех побеждать», — подчеркнул министр.