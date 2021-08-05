Легкоатлетка Сидорова завоевала серебряную медаль в Токио в прыжках с шестом

Российская спортсменка Анжелика Сидорова взяла серебро на Олимпиаде в прыжках с шестом. Она показала результат 4,85 метра.

Это первая российская медаль в легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Россиянку обошла американская спортсменка Кэти Нажиотт с результатом 4,90. Бронзовую медаль получила британка Холли Брэдшоу, рассказали «Известия».

Анжелика Сидорова является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2014 года, чемпионкой Европы в помещении 2015 года. Кроме того, она шесть раз становилась чемпионкой России в помещении и два раза чемпионкой России.