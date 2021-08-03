Легкоатлетка Мирончик-Иванова рассказала о странном поведении Тимановской на Олимпиаде

Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, которая является членом белорусской олимпийской сборной, считает, что скандал с Кристиной Тимановской может повлиять на развитие легкой атлетики в Белоруссии в дальнейшем. Девушка рассказала, что Тимановая вела себя странно на Олимпиаде. Интервью со спортсменкой опубликовал RT.

По словам Мирончик-Ивановой, Кристина вела себя на Играх странно, многие спортсменки отказывались жить с ней в одном номере из-за ее непростого характера. Также, считает легкоатлетка, скандал может плохо отразиться на Белоруссии, атлетах и будущем этого вида спорта в стране.

По словам собеседницы, поведение у Тимановской было достаточно странное.

«Она явно нервничала. Не явилась на собрание, когда пришёл главный тренер Юрий Моисевич. Там присутствовали все, даже те, кому в тот день предстояло выступать. Тогда люди начали понимать, что происходит нечто странное. Почему Кристине стыдно выйти на командное мероприятие и посмотреть в глаза коллегам, наставнику?» — заявила Мирончик-Иванова.

Партнеры по команде пытались поговорить с Кристиной, вывести ее на откровенный диалог. По словам Анастасии, никто бы не поставил Тимановскую бежать этап в эстафете 4×400 метров, ее готовили в запас. Несмотря на то, что в легкой атлетике все индивидуалисты, на Олимпийских играх необходимо бороться за команду как на войне, отстоять честь страны — долг.

Мирончик-Иванова добавила, что это не первый раз, когда Кристина выносит сор из избы. Анастасия также прокомментировала разговоры о попытке задержать Тимановскую. По ее словам, сопровождать и задерживать — это две разные вещи. В Белоруссию возвращалась делегация спортсменов, которые уже выступили на Олимпийских играх. С ними и должна была лететь и Кристина в сопровождении сотрудников НОК.