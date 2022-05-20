Легендарный стадион «Спартак» возродят в Звенигороде

В прошлом году стадион было принято решение полностью модернизировать стадион. Сейчас строительные работы идут полным ходом.

Для жителей Звенигорода стадион «Спартак» — особенное место. Его построили в 1946 году. Здесь базировалась городская футбольная команда, тренировались и играли известные футболисты и тяжелоатлеты СССР и России, проходили различные массовые спортивные мероприятия.

На обновленном стадионе появится футбольное поле, хоккейная коробка, волейбольная площадка и даже скейтпарк. Также по просьбам местных жителей на территории создадут площадку для занятий со штангой и гирями. Любители потягать железо смогут тренироваться круглогодично.

Прибрежную зону тоже облагородят, здесь укрепят склон и сделают небольшую прогулочную зону. Подрядчик работает в графике и стройку планируют завершить уже к концу лета. Чтобы День города Звенигородцы смогли встретить на обновленном стадионе. В Сентябре город будет отмечать 870-летие.