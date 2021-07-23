Крымский сенатор прокомментировал ситуацию с картой Крыма на сайте Олимпиады

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с Lenta.ru дал оценку ситуации с картой Крыма на сайте Олимпиады. Он заявил, что члены Международного олимпийского комитета (МОК) не разбираются в истории.

Ранее на сайте Олимпийских игр появилась карта, на которой Крым был изображен частью России. После негативной реакции Украины представители МОК извинились за «ошибку» и опубликовали новый вариант карты, на которой Крым представлен частью Украины.

По словам Цекова, это говорит о незнании истории.

«Эти люди совершенно не интересуются ни историей Крыма, ни историей той же самой Украины, ни той ситуацией, которая была на полуострове до 2014 года и особенно во время», — заявил политик.